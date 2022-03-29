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Kars'ta ekiplerden elektrik arızalarına kar motorlu müdahale

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Aras EDAŞ ekipleri, kar motoruyla karlı yolları aşarak kırsaldaki enerji nakil hatlarındaki arızaları gideriyor.

Hüseyin Demirci   | 29.03.2022
Kars'ta ekiplerden elektrik arızalarına kar motorlu müdahale Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

Kar yağışı ve özellikle tipi sebebiyle ilçedeki enerji nakil hatlarında yaşanan arızalar, elektrik kesintilerine yol açıyor.

Arızaları gidermek için yoğun çaba sarf eden Aras EDAŞ ekipleri, yüksek kesimlerdeki enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgelerdeki yolların kardan kapalı olması yüzünden ulaşımda sıkıntı yaşıyor.

Ekipler bu sebeple söz konusu bölgelerdeki enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgeye kar motoru, paletli araçlar ya da ayaklarına karda batmayan ve "hedik" olarak bilinen kar ayakkabısı giyerek ulaşabiliyor.

Güçlükle ulaştıkları enerji nakil hatlarındaki arızaları gideren ekipler, vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor.

Sarıkamış Aras EDAŞ İşletme Şefi Ümit Karaca, AA muhabirine, Sarıkamış'ta aşırı kar yağışı nedeniyle hizmet aksamasını önlemek amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Karaca, gece gündüz, kar, kış demeden enerjinin devamlılığını sağlamak için büyük emek sarf etiklerini belirterek, "Sarıkamış'ta son günlerde yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Yolu kapalı olan köylerimizdeki arızalara kar motoru, paletli araçlarımızla, hediklerle ulaşmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düşüyor. Yer yer 2 metre karla mücadele ediyoruz. Vatandaşımıza kesintisiz ve sürekli enerji vermek için 7/24 görevimizin başındayız." diye konuştu.

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