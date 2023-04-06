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Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu

Kars il merkezinde dolu, Sarıkamış ilçesinde ise kar etkili oldu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, tarım arazileri beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Vatandaşlardan Yavuz Gök, nisanda kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Bugün nisan ayının altısı, yine kar yağıyor, kar Sarıkamış'a yakışıyor." dedi.

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