Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,558.10
BTC/USDT
54,892.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Genel İstişare Kurulu Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

Hüseyin Demirci   | 10.10.2021
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne giden bozayılar, yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

Orman içinden gelen ayılar, önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.

Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar. Ormanlarda beslenmedikleri zaman, orman için faydaları azalıyor. Bu durumu yavrularına öğreterek geleceğe de aktarıyorlar. Bu da bizim için tehlikeli bir durum." diye konuştu.

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası: Aşı olmayan insan kendi katili gibidir
Rize'de sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

Doğa tutkunu arıcı 5 yıldır 'ayıların bal hakkını' doğaya bırakıyor

Soğanlı Dağları sonbaharın renklerine büründü

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu

Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars sonbaharda doğa ve yaban hayatıyla ayrı bir güzelliğe büründü

Kars sonbaharda doğa ve yaban hayatıyla ayrı bir güzelliğe büründü