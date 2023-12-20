Dolar
29.13
Euro
31.87
Altın
2,034.65
ETH/USDT
2,207.80
BTC/USDT
42,891.00
BIST 100
7,640.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri” töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Cüneyt Çelik  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı

Kars

Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda, patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.

Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

"Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz"

Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin 4 sanıklı yeni dava dosyası ana davayla birleştirildi
Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
TDT ile TİKA arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Benzer haberler

Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı

Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı

Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı

İzlanda'da yanardağ patlamasının ardından kül bulutlarının başkente ulaşacağı uyarısı

"Kazların Senfonisi" adlı sergi Ankara'da açıldı

"Kazların Senfonisi" adlı sergi Ankara'da açıldı
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana geldi

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet