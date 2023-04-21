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Kars'ta bayramda kar ve sis etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü etkili olan kar, sarıçamları ve çiçekleri kapladı, sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Hüseyin Demirci  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Kars'ta bayramda kar ve sis etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede gece aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışı ve sise bıraktı.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Handere köyü ve 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi kar nedeniyle beyaza büründü.

Sarıçamlar, çiğdem ve sarı çiçekler karla kaplandı, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Yaban hayvanlarından yiyecek arayan tavşan ve ağaçkakan, AA kamerasınca kaydedildi.

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