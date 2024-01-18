Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.
Kars
Kentte kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Karla beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Alisofu köyü yakınlarına geldi.
Tilki, burada yiyecek ararken görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.