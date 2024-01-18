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Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Kars'ta aç kalan tilki yerleşim yerine indi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Karla beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Alisofu köyü yakınlarına geldi.

Tilki, burada yiyecek ararken görüntülendi.

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