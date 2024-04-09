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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İdris Karaoğul  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars

İlçenin 2 bin 83 rakımlı İbiş köyü, nisan ayında karla kaplandı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Köyde beyaza bürünen doğada akarsularda yiyecek arayan yeşilbaş ördekler de görüldü.

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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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