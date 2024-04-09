Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kars
İlçenin 2 bin 83 rakımlı İbiş köyü, nisan ayında karla kaplandı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Köyde beyaza bürünen doğada akarsularda yiyecek arayan yeşilbaş ördekler de görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.