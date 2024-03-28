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Gündem

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oldu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Günay Nuh, İlhami Erkılıç  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam etti.

Bu arada karlı arazide kızıl tilkilerin yiyecek bulmaya çalışması, angutların dere kenarlarına gelmeleri görüntülendi.

Yağışın ardından oluşan tipi nedeniyle kapanan Kağızman'a bağlı Günindi köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.

Ardahan

Ardahan’da da kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma oluştu.

Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 21 kırsal mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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