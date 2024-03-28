Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oldu.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam etti.
Bu arada karlı arazide kızıl tilkilerin yiyecek bulmaya çalışması, angutların dere kenarlarına gelmeleri görüntülendi.
Yağışın ardından oluşan tipi nedeniyle kapanan Kağızman'a bağlı Günindi köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.
Ardahan
Ardahan’da da kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma oluştu.
Erzurum'da kar nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 21 kırsal mahallenin yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.