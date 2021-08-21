Kars ve Ardahan'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı ve Ortalar köyünde su baskını meydana geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bir köyde su baskınları meydana geldi.
Kars/Ardahan
Alınan bilgiye göre, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aynalı'da evlerin önünde biriken suları iş makineleriyle tahliye etti.
Evlerinde ve çatılarında mahsur kalan 9 vatandaşın kurtarılması için ekipler seferber oldu.
Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Mahsur kalan diğer 8 kişi de ekiplerin yardımıyla bulundukları yerlerden güvenli alanlara alındı.
İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 7, Ortalar köyünde ise 4 ev ve eklentilerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Arıcılar kurtarıldı
Susuz Kaymakamı Hamza İnam ve AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, Aynalı ve Ortalar köylerinde incelemelerde bulundu.
Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede mahsur kalan 2 arıcı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sel nedeniyle kapanan grup köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı.
AFAD İl Müdürü Ayğan, yaptığı açıklamada, Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde ani sağanak nedeniyle köylerde sel baskını olduğunu söyledi.
Kurumların selin yaşandığı bölgeye seferber edildiğini anlatan Ayğan, şöyle konuştu:
"Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 evde ve 7 ahırda su bulunuyor. 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan yollar hızlı bir şekilde açılıyor. Çalışmalarımız gece boyunca devam edecek yarın sabah hasar tespit çalışmasını yapacağız, iyileştirme anlamında yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Olayın tamamı kontrol altına alınmış durumda, iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan vatandaşlarımız zarar görmeden sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Bunlardan biri, sağlık ekiplerine teslim edildi, ilk müdahalesi yapıldı şu anda olumsuz bir durum yok."
Ekipler sel nedeniyle, kara yolunu kapatan taş ve çamurun temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.
Ardahan'da dere taştı
Ardahan'ın Göle ilçesinde ilçesi ve köylerinde de etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle Yeniköy köyündeki dere kenarında bulunan bazı evleri su bastı.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.