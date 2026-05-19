Cüneyt Çelik
19 Mayıs 2026•Güncelleme: 19 Mayıs 2026
Kentte etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü. Yüksek kesimdeki köyler ile yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı.
Doğaya bırakılan atlar ise karlı arazide beslenirken görüntülendi.
Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Şehir merkezinde etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü.
Yağışla Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık bölgeleri beyaza büründü.
Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.