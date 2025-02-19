Dolar
36.29
Euro
37.85
Altın
2,929.75
ETH/USDT
2,714.90
BTC/USDT
95,825.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ali Çelik, Cüneyt Çelik  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars

Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgede yoğun kar ve tipinin etkisiyle Kağızman-Ağrı kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı
Rekabet Kurulundan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar liralık ceza
Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta uydu vericisiyle takip edilen ayılar kışı uykuda geçiriyor

Kars'ın karlı dağlarında kurt sayısını tespit için iz sürüyorlar

Kars, Ağrı ile Ardahan'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor

Kars, Ağrı ile Ardahan'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor
Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci devam ediyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet