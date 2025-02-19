Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kars
Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bölgede yoğun kar ve tipinin etkisiyle Kağızman-Ağrı kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.