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Gündem

Kars, Ağrı ile Ardahan'da dere ve göletler buz tuttu

Kars, Ağrı ile Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bazı dere, gölet ve nehirler dondu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Abdullah Söylemez, Günay Nuh   | 29.12.2022
Kars, Ağrı ile Ardahan'da dere ve göletler buz tuttu

Kars

Kars'ta dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Dere ve göletlerin buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Sarıkamış ilçesine de sarıçam ormanları kırağı ile kaplandı, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Ağrı, Ardahan

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin donmaya başladığı kentte, araçların camları buz tuttu.


Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan'da ise vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için üzerini battaniye, halı ve branda ile örttü.

Kentteki akarsularda da buzlanmalar oluştu.

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