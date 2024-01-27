Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Bingöl
Bingöl'de dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.
Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.
Karlı dağlar ve Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.