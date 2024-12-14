Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,858.10
BTC/USDT
101,273.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

Karla kaplanan Ilgaz Dağı dronla görüntülendi

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

Özgür Alantor  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Karla kaplanan Ilgaz Dağı dronla görüntülendi

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarını beyaza bürüdü.

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nın benzersiz manzaraları dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Summit 24" sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Güven iklimini tesis etmek için uluslararası diyaloğun önemine inanıyoruz
Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı
Stratcom Summit'24'te "yapay zekada iletişim etiği ve şeffaflık" konusu ele alındı
Dışişleri Bakanı Fidan: Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Benzer haberler

Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü

Karla kaplanan Ilgaz Dağı dronla görüntülendi

Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı

Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı
Dağcılar Tunceli'nin zirvelerindeki güzellikler için kar ve tipiye göğüs geriyor

Dağcılar Tunceli'nin zirvelerindeki güzellikler için kar ve tipiye göğüs geriyor
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet