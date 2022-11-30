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Karkamışlı çocuklar ve ailelerine psikolojik destek

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Özil, "Sahada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız devamlı görev yapmaktadır. Amacımız, çocuklarımızın eğitim-öğretime mutlu şekilde devam etmesi." dedi.

Mehmet Akif Parlak   | 30.11.2022
Karkamışlı çocuklar ve ailelerine psikolojik destek Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin roketli ve havanlı saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki öğrenciler ve ailelerine psikolojik destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Saldırının ardından ara verilen ve bugün yeniden eğitim-öğretim hayatının başladığı Karkamış ilçesindeki okulları ziyaret eden Özil, AA muhabirine, 21 Kasım'daki hain saldırıdan Karkamış ilçesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Bu saldırıda 3 okulun hasar aldığını anlatan Özil, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ilçeye gelerek incelemelerde bulunduğu hatırlatan Özil, şu bilgileri verdi:

"Çok yönlü çalışmalar hemen başlatıldı. Biz de Bakanlık olarak hem il ve ilçe müdürümüzle hem de kaymakamımızla çalışmalara başlayarak okulların tadilatı noktasında çaba gösterdik. Sahada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız devamlı görev yapmaktadır. Bu süreç içerisinde de çalışmalarına devam edecekler. Amacımız, çocuklarımızın eğitim-öğretime mutlu şekilde devam etmesi. Sürecin devam etmesini istiyoruz, bu noktada gayretlerimiz devam edecek."

"Ekiplerimiz ev ziyaretleri de gerçekleştiriyor"

Psikolojik destek verilmesi çalışmalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerin de katıldığını anlatan Özil, şunları kaydetti:

"Kendi Rehberlik Araştırma Merkezimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. İlçede 1900'ün üzerinde öğrencimiz var. Buna ilave olarak ailelerle birlikte yapılan çalışmalar var. Ekiplerimiz ev ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Bu noktada çalışmalar uzun bir sürede planlı şekilde devam edecek."

Karkamış'taki öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturabilmek adına Bakanlığın hediyelerini de getirdiklerini dile getiren Özil, "İnşallah bundan sonraki süreçte de eğitim-öğretimin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

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