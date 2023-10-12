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"Kargo dolandırıcılığı" yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, insanlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini istediği iddia edilen avukat Y.M.Y. hakkında "dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Büşra Çoban  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
"Kargo dolandırıcılığı" yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma açıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran çok sayıda kişi, internetten ürün siparişi vermemelerine rağmen avukat Y.M.Y'ye ait hukuk bürosundan aranıp teslim almadıkları kargonun ücretinin istendiğini belirterek şikayette bulundu.

Müştekilerden Hülya C. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, sipariş verdiği ancak teslim almadığı kargonun bulunduğu yönünde kendisine mesaj geldiğini aktararak, "Mesajdaki numarayı aradım. 170 lira yatırmam gerektiğini, eğer yatırırsam icraya vermeyeceklerini söylediler. Ben parayı yatırmadım. Kesinlikle böyle bir sipariş vermedim. Beni dolandırmaya çalışan hukuk bürosundan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Yükselen E. de, sipariş vermediği ürünle ilgili hakkında icra takibi yapılacağı, avukatlık ücreti ve dosya masraflarının eklenmemesi için kendileri ile irtibata geçmeleri yönünde hukuk bürosundan mesaj geldiğini aktardı.

Benzer ifadelerle savcılığa şikayet dilekçesi veren birçok kişi, mağdur olduklarını beyan ederek söz konusu hukuk bürosunun sahibi avukat Y.M.Y. hakkında dava açılmasını talep etti.

Bakanlık soruşturma izni verdi

Bunun üzerine harekete geçen savcılık, avukat Y.M.Y. hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Bakanlığın izin vermesi üzerine ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın hazırladığı inceleme fezlekesinde, avukat Y.M.Y'nin, mesleğinin sağladığı güven duygusunu kullanarak bir yerden sipariş vermeyen müştekilere sipariş ettikleri ürünün ücretini ödemedikleri gerekçesiyle mesaj gönderip haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ifade edildi.

SEGBİS'le savunması alındı

Hakkında yürütülen bir başka dolandırıcılık soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan avukat Y.M.Y'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunması alındı.

Şüpheli Y.M.Y, savunmasında, vekilliğini yaptığı şirketin kendisine borcu olan kişilere "Borcunuzdan dolayı dosyanız avukatlık ofisine devredilmiştir" şeklinde mesaj attığını aktardı.

Borçluların daha sonra kendilerini araması üzerine bu kişilerle irtibat kurduklarını dile getiren Y.M.Y, "Şirketten bize verilen bilgilerde, borçlunun adı, soyadı, adresi, hangi tarihte kargoyu istediği ve neyin sipariş verildiği iletiliyor. Biz de bu bilgileri borçlu kişilerle paylaşarak kargoyu almadıkları için şirketin uğradığı zarar miktarını söylüyorduk." ifadelerini kullandı.

"Müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım"

Müştekilere ödeme yapmaları için kendisine ait IBAN verdiğini belirten şüpheli, paraların bu hesapta toplandığını söyledi.

Y.M.Y, yapılan tahsilatın daha sonra şirket hesabına gönderildiğini savunarak, "Dolandırıcılık iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben vekaletname ile sözleşmeli olarak çalışan bir avukatım. Başlangıçtan bu yana müvekkil şirket tarafından bana iletilen bilgiler çerçevesinde hareket ettim. Avukatlık görevimi yerine getirdim. Ben suçlamaları kabul etmemekle beraber müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım." dedi.

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