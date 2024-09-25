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Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen kıyı erozyonu, sahildeki parkın duvarına ulaştı.

Osman Nevtan Angün  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, etkisini gösteren dalga sebebiyle ilerledi.

Doğu Karadeniz Caddesi mevkisinde görülen erozyon, yaklaşık 200 metrelik alanı olumsuz etkilerken sahilden 50 metre kadar içeriye girerek Sahil Park'a yaklaştı.

Karasu'da yaşayan Eda Damar, son yıllarda kıyı erozyonu yaşandığını belirterek, "Kumsalımız dillere destan. Birçok yerde bulunmayan kuma sahibiz. Son yıllarda kumsal kalmadı." diye konuştu.

Kübra Özoğlu da sahilin 17 sene önceki halini bildiğini dile getirerek, "Her sene kum dolduruyorlar, her sene bu kum boşalıyor." dedi.

Öte yandan erozyon yaşanan kıyı bölgesi dronla görüntülendi.

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