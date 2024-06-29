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Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Bardak  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor

Karaman

Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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