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Karadeniz'deki 6 metreye ulaşan dalgalar Kastamonu sahilinde hasar oluşturdu

Kastamonu'nun Abana ve İnebolu ilçelerinde fırtına nedeniyle oluşan 6 metrelik dalgalar sahilde hasara yol açtı.

Semih Yüksel, Kadir Yıldırım   | 15.01.2022
Karadeniz'deki 6 metreye ulaşan dalgalar Kastamonu sahilinde hasar oluşturdu Fotoğraf: Semih Yüksel - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Kastamonu'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de yer yer 6 metreyi bulan dalgalar, Abana ilçesinde festival meydanı ile Harmason mevkisi arasındaki kıyı şeridini tahrip etti.

Sahildeki altyapı hattı zarar gördü, kıyı şeridindeki yol güzergahı dalgaların getirdiği taş ve çöplerle doldu.

Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarlarını aştı, deniz kenarındaki kafe ve restoranlara da zarar verdi.

Liman bölgesindeki bir işletmenin yan tarafında bulunan çeşme ve ağaç dalgalar nedeniyle denize devrildi.

Yan tarafındaki işletmenin deniz tarafındaki beton kısmı ise dalgaların şiddeti nedeniyle çatladı. 

İnebolu'da da fırtınanın etkisiyle denizde 5 metreyi geçen dalgalar oluştu.

Sahil yolu güzergahındaki İsmetpaşa Caddesi'ne ulaşan dalgalar nedeniyle kara ulaşımında aksama yaşandı. Cadde ve çevresi dalgaların taşıdığı moloz ve ağaç parçalarıyla doldu.

Karayolları ekipleri, tek şeritten ulaşım sağlanan caddeyi temizlemek için çalışma başlattı. 

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

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