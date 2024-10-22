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Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde iş makineleri yardımıyla karla mücadele sürdürülüyor.

Fikret Delal, Yusuf Okur, Atakan Çıtlak, Hayati Akçay, Seyit Ahmet Eksik  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili kar dolayısıyla İkizdere'de 16, Çamlıhemşin ilçesinde ise 5 olmak üzere 21 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için 5 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası da beyaza büründü.

Öte yandan besicilerin yaylalardan köylere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Artvin

Artvin'de yüksek rakımlarda 2 gündür etkili olan kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şavşat'ta 11, Murgul'da 1 ve Borçka ilçesinde ise 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

Öte yandan elektrik iletim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Şavşat ilçesinde 10 köye elektrik verilemiyor.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan yayla ve oba yollarının açılması için çalışma yapılıyor.

Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası ile Giresun-Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'ndaki vatandaşlar, yolların açılmasının ardından köylere ve ilçe merkezine ulaştı.

Ordu

Ordu'da yüksek rakımlı ilçeler beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gece boyunca ekiplerin kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtığı belirtildi.

Kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 bin 378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesi, 560 personelle göreve hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Kabadüz, Korgan ilçelerinde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan ambulans ve araçlara da yardımcı oldu."

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kapanan Çaykara ilçesinde Barma ve Sarıkaya, Düzköy ilçesinde Ulan, Tonya'da Kadıralak ve Kumanandoz, Vakfıkebir'de Karadağ ve Akçaabat'ta Kayabaşı yaylalarında yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mahalle ve yayla yollarında her türlü tedbiri almıştır. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşayacakları her türlü olumsuzluk halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler." ifadeleri yer aldı.

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