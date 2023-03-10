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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


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