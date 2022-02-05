Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Artvin
Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Liman köyü mevkisinde yamaçtan kaya parçaları kara yoluna düştü.
Kara yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaya düşmesi anı, kara yolu üzerindeki MOBESE kameralarına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.