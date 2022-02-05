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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yusuf Okur   | 05.02.2022
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin

Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Liman köyü mevkisinde yamaçtan kaya parçaları kara yoluna düştü.


Kara yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaya düşmesi anı, kara yolu üzerindeki MOBESE kameralarına yansıdı.

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