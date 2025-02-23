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Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada

Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlar, karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.

Orhan Kuzu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Karabük'te ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi kamerada

Karabük

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Karlı köyünde yaşayan Abdullah Kamçıcı, atv'nin arkasına iple bağladığı 6 kızakla gençlere kayak keyfi yaşattı.

Gençlerin kızaklardan düştüğü anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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