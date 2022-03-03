Dolar
14.14
Euro
15.69
Altın
1,931.01
ETH/USDT
2,911.60
BTC/USDT
43,500.00
BIST 100
2,018.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapıyor
logo
Gündem

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Arif Yavuz   | 03.03.2022
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve tipiyle birlikte Afyonkarahisar'ı Ankara, İzmir, Antalya ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi Avşar mevkisinde belirli bir güzergahtaki ulaşımın güçlükle sağlandığı ve trafiğin akışının yer yer durduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, maddi hasarlı kazalar nedeniyle çevre yollarında tır geçişlerine izin vermiyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdare ekipleri, çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan AFAD ve Kızılay ekiplerinin de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere çorba dağıttığı bildirildi.

Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ankara ve Antalya kara yollarında ise çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında konuşlanan polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

Benzer haberler

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'da hortum cami minaresini yıktı, ev ve seralara zarar verdi

Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu

Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu
Denizli-Antalya ve Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

Denizli-Antalya ve Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı