Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Akdeniz'de icra edildi
Tatbikat Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında icra edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlu ve atışlı olarak icra edildiğini bildirdi.
Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı birliklere ait çeşitli tipte 2 adet gemi, 15 adet uçak, 2 adet İHA’nın ve 9 adet Nokta Hava Savunma Silah sistemlerinin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiilî… pic.twitter.com/k8lforiTpN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2024
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatta, muhtemel bir müşterek harekatta, hava sahası kontrol yöntemleriyle koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.