Dolar
17.31
Euro
17.63
Altın
1,744.87
ETH/USDT
1,232.00
BTC/USDT
21,902.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Gökhan Zobar   | 08.07.2022
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama yetiştikleri için sevinçliler.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Almanya'dan gelen Birgül Uğurlu, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Bayrama yetiştikleri için ayrı bir sevinç hissettiklerini dile getiren Uğurlu, "Vatan gibisi var mı? Seviniyoruz. Kendimizi daha emin ellerde hissediyoruz. Vatana gelmek ayrı bir duygu. İnşallah bayramı da sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz." dedi.

Almanya'dan gelen Balıkesirli Arife Aloğlu ise memlekete ayak bastığında güven duygusunun arttığını ifade etti.

Türkiye'ye girene kadar farklı sorunlar yaşadıklarını anlatan Aloğlu, şunları kaydetti:

"Diğer kapılar hakikaten çok doluydu. Ancak Türkiye'de her türlü hizmet daha güzel. Organizasyon ve düzenleme daha güzel. Çok güzel bir duygu burada olmak. Buraya gelip hem yılın stresini atıyoruz hem de ailemizle özel anları paylaşıyoruz."

Hollanda'dan gelen Akif Batmaz ise tatillerini memleketi Elazığ'da geçireceğini, bayrama yetiştiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'yla afet riskleri azaltılacak
İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Günlük araç kiralamada yüzde 30'a yakın büyüme beklentisi

Kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak

Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak
Sosyal yardım programları kapsamındaki ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılacak

Sosyal yardım programları kapsamındaki ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılacak