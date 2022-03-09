Dolar
14.62
Euro
16.16
Altın
1,992.02
ETH/USDT
2,731.90
BTC/USDT
42,068.00
BIST 100
2,041.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
logo
Gündem

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

Yargıtay, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden mahkum edilmesini onadı.

Tanju Özkaya   | 09.03.2022
Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

Ankara

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak 2019'da karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

FETÖ elebaşının talimatıyla YARSAV'ı ele geçirdiler

Arslan ve örgüt mensubu yargıçlarla ilgili davalarda, YARSAV'A, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı belirtilmişti. Özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü de olan Murat Arslan'ın, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda YARSAV'da başkanlığı üstlendiği, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti

Benzer haberler

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

MİT tırlarının durdurulması davasında 3 sanığa 15 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi

Darbeci eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanına verilen ağırlaştırılmış müebbete onama

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 18 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 18 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nün güncel kamu yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün güncel kamu yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı