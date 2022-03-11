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Kapadokya'da balon turlarına kar engeli

Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

Behçet Alkan   | 11.03.2022
Kapadokya'da balon turlarına kar engeli

Nevşehir

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerini sağlayan sıcak hava balon turları iki gündür yapılamıyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen balonlar, kar yağışı ve zaman zaman saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.

Turların, hava koşullarının normalle dönmesi halinde hafta sonu yapılabileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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