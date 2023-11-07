Dolar
28.50
Euro
30.51
Altın
1,969.32
ETH/USDT
1,891.50
BTC/USDT
35,367.00
BIST 100
7,844.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK/KCK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda icra edildiği vurgulandı.

Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere saat 18.00'de hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 12 hedef imha edildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: İsrail'in yoğun bombardımanına rağmen Gazze'de habercilik mücadelesini sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kademeli bir şekilde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Ankara, Hatay ve Malatya'daki bazı çimento ve hazır beton firmalarına rekabet soruşturması açıldı
Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle mahallesine yeniden kavuşuyor

Benzer haberler

Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi

Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı

MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet