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Gündem

Kamyon büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya çok yakın geçecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kamyonet boyutundaki asteroidin, Dünya’ya oldukça yaklaşacağını ancak çarpmayacağını duyurdu.

Çağla Güngör   | 26.01.2023
Kamyon büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya çok yakın geçecek

Ankara

NASA açıklamasında, "2023 BU" adlı asteroidin Dünya'ya en çok yaklaşanlardan biri olacağı belirtildi.

Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika’da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.

Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların gök taşı olarak düşebileceğini bildirdi.

Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kırım’daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

NASA’ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek.

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