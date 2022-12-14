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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü çeşitli kadrolara personel alacağını duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 14.12.2022
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatındaki dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 50 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Başvuruda bulunacakların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olması, 35 yaşını doldurmamış olması, geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP(23) puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve sınava ilişkin bilgiler bakanlığın internet sitesinde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 stajyer kontrolör alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 25 kişi alınacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve fakültelerin mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavının belirtilen puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Başvurular, 26 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartlarına ilişkin bilgilere kurumun "https://yigm.ktb.gov.tr" internet sitesindeki "duyurular" bölümünden ulaşılabilecek.




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