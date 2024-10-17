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Kamu Başdenetçiliği için 5 başvuru yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Kamu Başdenetçiliği için 5, kamu denetçiliği için ise 127 kişinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Aynur Ekiz  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Kamu Başdenetçiliği için 5 başvuru yapıldı

TBMM

Karamık, Kamu Başdenetçisi ve 4 kamu denetçisi seçimi için 2 Ekim'de başlayan aday başvurularının dün saat 17.00 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Kamu Başdenetçiliği için 5 kişi, kamu denetçiliği için ise 127 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan Karamık, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından Kamu Başdenetçiliği için başvuruda bulunan aday adayları arasından 3 ismin 15 gün içerisinde belirleneceğini ve TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM Başkanlığına bildirileceğini kaydetti.

Sunay Karamık, Karma Komisyon tarafından oluşturulacak Karma Alt Komisyonun, başvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek denetçi sayısının 3 katı kadar adayı da belirleyerek Karma Komisyona sunacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulunun bu bildirim tarihlerinden itibaren 15 gün içerisinde Kamu Başdenetçisi için seçime başlayacağını anlatan Karamık, Karma Komisyonun da sonraki 15 gün içerisinde denetçi seçimlerini yapacağını söyledi.

İlk olarak 15 Kasım 2016, ardından 11 Kasım 2020'de TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç'un görev süresi 5 Aralık'ta sona erecek.

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