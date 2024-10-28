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Kahramanmaraş'taki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Akif Karslı  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Kahramanmaraş'taki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü Fotoğraf: Akif Karslı/AA

Kahramanmaraş

Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık alanda 25 Ekim Cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştirdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.

Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, gazetecilere, çıkan yangının arazi yapısı nedeniyle güçlükle kontrol atına alınabildiğini söyledi.

Yangının çıktığı alana ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol açtıklarını, bunun yanında 2 bin 500 metre de hortum açtıklarını aktaran Karartı, "3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi havadan karadan müdahale ettik. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

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