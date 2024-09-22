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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sinan Doruk  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş

Kentte aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

Yağmur nedeniyle biriken suda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Karayolları ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.


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