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Kahramanmaraş'ta "kar güzelliği" havadan görüntülendi

Tunahan Akgün   | 25.12.2021
Kahramanmaraş'ta "kar güzelliği" havadan görüntülendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Andırın ilçesinin yüksek kesimlerinin eşsiz güzelliği, drone kamerasına yansıdı.

Kaleleri, şelaleri ve sık orman yapısıyla bilinen Andırın ilçesinde bir süredir devam eden kar yağışının ardından Yeşilyurt, Kargaçayırı ve Yeniköy mahallelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlçedeki Azgıt Kalesi, Halbur Yaylası ve Kesik Barajı'nın yüksek kesimleri, güneşle birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Manzara drone ile de görüntülendi.




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