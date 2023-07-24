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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Zalgiris maçına ilişkin Vilnius LFF Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzzet Mazı, Akif Karslı  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman - AA

Kahramanmaraş

Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

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