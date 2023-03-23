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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Adil Erdem Beyazıt caddesinden yayındayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
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Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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