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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Orhan Onur Gemici  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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