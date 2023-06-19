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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Tunahan Akgün, Gökhan Çalı  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ta saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.

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