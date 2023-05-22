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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde “Teşekkür Buluşması” programında konuşuyor.
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Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 19.06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemal Karadağ  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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