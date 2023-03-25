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Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

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