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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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