Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Ankara
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.