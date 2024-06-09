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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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