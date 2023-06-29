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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Aykut Karadağ  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ta saat 8.28'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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