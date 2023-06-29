Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Ankara
Kahramanmaraş'ta saat 8.28'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.