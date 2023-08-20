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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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