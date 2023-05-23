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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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