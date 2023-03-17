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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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