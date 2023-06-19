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Kahramanmaraş ve Malatya'da depremler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde, Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Kahramanmaraş ve Malatya'da depremler

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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