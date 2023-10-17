Dolar
27.91
Euro
29.43
Altın
1,919.24
ETH/USDT
1,587.50
BTC/USDT
28,420.00
BIST 100
7,978.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Suç örgütü üyelerine 56 ilde düzenlenen "Kafes" operasyonu kapsamında İstanbul'da 17 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz kredi kullandırıldığı yönünde bir banka tarafından yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kovid-19 salgını döneminde bankanın "Esnaf Destek Paketi" adı altında 25'şer bin liralık kredi ve kredi kartı kullandırılmasına ilişkin usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Aralarında eski banka personelinin de bulunduğu 22 şüphelinin, kredi kullanacak kişilere geriye dönük vergi kaydı oluşturduklarını belirleyen ekipler, gerçekte vergi mükellefi veya esnaf olmayanları vergi mükellefi yaparak yasa dışı yollardan kredi kullandırdıklarını ortaya çıkardı.

Ekipler, müşteki bankayı güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saptadıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonunda 150 şüpheli yakalanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltına alındı
"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Depremin yıktığı Hatay'da, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru 108 bini aştı

Benzer haberler

"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi

Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor

Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı yapmak zorundayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı yapmak zorundayız
Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza nedeniyle seferler aksadı

Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza nedeniyle seferler aksadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet