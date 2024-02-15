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"Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
"Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarını tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme" suçlarına yönelik "Kafes-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında, Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın elebaşı oldukları 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

İki elebaşının da yer aldığı 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucu, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

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